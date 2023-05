Grillenberg/MZ - Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 230 bei Grillenberg: Am Freitagmittag sind dort ein Kleintransporter und ein Motorrad kollidiert. Der Motorradfahrer erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, so die Polizei.

Zum Unfallhergang und zum Verunglückten können noch keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus dem Umkreis. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.