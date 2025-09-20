Allstedter Bäckermeister Stev Richter und seine Frau Bianca präsentieren Gebäck aus Mansfeld-Südharz in den USA. Welche Backzutat sie durch den Zoll geschmuggelt haben

Mohnkuchen aus Allstedt wird jetzt in Los Angeles serviert

Den Rekord-Mohnkuchen aus Allstedt dürfen an diesem Wochenende auch die Amerikaner in Los Angeles kosten.

Allstedt/MZ. - Der Rekord-Mohnkuchen aus Allstedt hat es jetzt auch über den großen Teich geschafft: Bianca und Stev Richter von der Bäckerei Meye in Allstedt werden am Samstag den Amerikanern Kuchen, Roggenmischbrot und anderes typisches Backwerk aus Mansfeld-Südharz servieren.