  4. Zutaten-Einkauf war ein Abenteuer: Mohnkuchen aus Allstedt wird jetzt in Los Angeles serviert

Allstedter Bäckermeister Stev Richter und seine Frau Bianca präsentieren Gebäck aus Mansfeld-Südharz in den USA. Welche Backzutat sie durch den Zoll geschmuggelt haben

Von Grit Pommer 20.09.2025, 07:11
Den Rekord-Mohnkuchen aus Allstedt dürfen an diesem Wochenende auch die Amerikaner in Los Angeles kosten. Foto: Maik Schumann

Allstedt/MZ. - Der Rekord-Mohnkuchen aus Allstedt hat es jetzt auch über den großen Teich geschafft: Bianca und Stev Richter von der Bäckerei Meye in Allstedt werden am Samstag den Amerikanern Kuchen, Roggenmischbrot und anderes typisches Backwerk aus Mansfeld-Südharz servieren.