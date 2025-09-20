Die parteilose Kandidatin Steffi Rieger hat das Kandidatenforum im Hettstedter Ratssaal noch während der Vorstellungsrunde verlassen.

Eklat beim Kandidatenforum: Wollte Steffi Rieger von Anfang an nicht an der Fragerunde teilnehmen?

Im Rathaus der Stadt Hettstedt fand das Kandidatenforum zur Bürgermeisterwahl statt.

Hettstedt/MZ. - Während der Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten im Hettstedter Rathaus am Donnerstagabend ist es zu einem Eklat gekommen. Die parteilose Kandidatin Steffi Rieger verließ nach kurzer Zeit den Ratssaal und nahm an der eigentlichen Fragerunde nicht mehr teil.