Autofahrer können seit Freitag wieder über die neue B184-Brücke bei Roitzsch zwischen Bitterfeld und Delitzsch fahren.

Roitzsch/MZ. - Bei Roitzsch rollt der Verkehr seit Freitagmittag wieder über die neue Brücke der Bundesstraße 184. Ursprünglich war die Freigabe erst für Ende September angekündigt. Nach rund 14 Monaten Bauzeit konnte das Bauwerk über die Bahnstrecke Halle–Berlin nun eine Woche früher für den Verkehr geöffnet werden. Rund sechs Millionen Euro sind in den Neubau geflossen, der den maroden Vorgänger aus dem Jahr 1963 ersetzt.

Geplant war die Verkehrsfreigabe am Freitag gegen elf Uhr. Doch auf der frisch asphaltierten Fahrbahn fehlte noch die durchgehende Sperrlinie. Ohne diese Markierung durfte die Brücke aus Sicherheitsgründen nicht befahren werden. Erst kurz nach halb zwei gaben die Bauarbeiter die Strecke frei, sodass die ersten Fahrzeuge die wichtige Nord-Süd-Achse zwischen Bitterfeld und Delitzsch wieder nutzen konnten.

Die neue Brücke ist eine Konstruktion aus sechs Stahlverbundfertigteilträgern, ergänzt mit Ortbeton. Sie überspannt die Gleise mit einer lichten Weite von 31 Metern. Die Widerlager ruhen auf elf Meter langen Bohrpfählen, die tief im Untergrund verankert wurden. Mit dieser Bauweise entspricht das Projekt heutigen technischen und sicherheitsrelevanten Standards.

Eine Sanierung der alten Brücke kam nicht mehr in Betracht. Zu groß waren die Schäden am Beton, zu gering die Breite für Fahrbahn und Gehweg. Auch die Anforderungen an Leitplanken und andere Rückhaltesysteme hätten nur durch einen kompletten Neubau erfüllt werden können.

Mit der jetzt erfolgten Freigabe wird die Bundesstraße 184 wieder durchgängig befahrbar. Das entlastet nicht nur den Pendlerverkehr, sondern auch den Gütertransport auf der viel genutzten Strecke. Die Bauzeit hatte über Monate für Umleitungen gesorgt und damit sowohl in Roitzsch als auch in den Nachbarorten für längere Fahrzeiten und zusätzliche Belastungen gesorgt. Nun hofft man auf dauerhaft reibungslose Verbindungen zwischen Bitterfeld, Delitzsch und der Autobahn A9.