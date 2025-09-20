Sachsen-Anhalt hat das Bestattungsgesetz modernisiert. Tuchbestattungen und die Entnahme von Asche für Erinnerungsstücke sind jetzt erlaubt. Was zwei Zeitzer Bestatter dazu sagen.

Tradition und Fortschritt, Individualität und Selbstverwirklichung machen auch vor der Beerdigungskultur nicht halt.

Zeitz/MZ. - Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat das Bestattungsgesetz umfassend überarbeitet, um mehr kulturelle und religiöse Vielfalt zu ermöglichen. Künftig sind Bestattungen ohne Sarg erlaubt, eine zweite Leichenschau ist auch bei Erdbestattungen Pflicht, und Sternenkinder müssen würdig bestattet werden.