Diakonieverein und Städtepartnerschaftsverein Wolfen haben mit den Franzosen alles in die Wege geleitet. Gemeinsames Arbeiten und viele Erlebnisse warten auf alle Beteiligten.

Beschäftigte der Wolfener Werkstätten mit Handicap fahren am Montag zum Austausch nach Villefontaine

Im vergangenen Oktober waren Gäste aus Villefontaine in den Wolfener Werkstätten und haben dort in verschiedenen Bereichen mitgearbeitet.

Wolfen/MZ. - Die Vorfreude ist groß, die Erwartungen sind es auch. Und natürlich sind jene, die jetzt nach Frankreich fahren, auch ein bisschen aufgeregt, wie sie nicht verschweigen. Denn schon am Montag ist es so weit. Acht Beschäftigte der Wolfener Werkstätten für Menschen mit Behinderung des Diakonievereins Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhainichen treten ihre Reise nach Frankreich an.