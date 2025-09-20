Fünf von sechs Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Hettstedt stellten sich im Rathaus den Fragen der Stadtverwaltung und der Bürger. Ein Blick in die Gespräche des Forums.

Weniger Klagen und sicherer Haushalt: Welche Themen die Bürgermeisterkandidaten beim Forum beantwortet haben

Hettstedt/MZ. - Rund 200 Gäste haben am Donnerstagabend im Ratssaal der Stadt Hettstedt Platz genommen, um der Vorstellungsrunde der Kandidaten für das Bürgermeisteramt zu verfolgen. Am 26. Oktober treten die insgesamt sechs Kandidaten zur Wahl an.