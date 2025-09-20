Polizei in der Stadt Südliches Anhalt Von Halle nach Gölzau: Die Polizei in Weißandt-Gölzau hat Verstärkung bekommen
Seit diesem Monat arbeitet Diana Dickes als Regionalbereichsbeamtin in der Stadt Südliches Anhalt. Gewohnt ist sie eigentlich ein anderes Pflaster.
Weissandt-Gölzau/MZ. - Früher, sagt Diana Dickes, sei sie Leistungssportlerin gewesen. Leichtathletin, um genau zu sein. Der 800-Meter-Lauf war ihr Steckenpferd. Bis jetzt musste sie in ihrem neuen Revier noch niemandem hinterherhechten. Derjenige hätte vermutlich auch schlechte Karten. In Halle, erinnert sich Diana Dickes, konnte es schon mal vorkommen, dass sie jemandem nachsetzen musste.