Seit diesem Monat arbeitet Diana Dickes als Regionalbereichsbeamtin in der Stadt Südliches Anhalt. Gewohnt ist sie eigentlich ein anderes Pflaster.

Von Halle nach Gölzau: Die Polizei in Weißandt-Gölzau hat Verstärkung bekommen

Diana Dickes hat bislang vor allem in den Großstädten Halle und Dessau-Roßlau gearbeitet. Jetzt sind eher dörfliche Orte ihr Aufgabengebiet – und das gefällt ihr bislang ausnehmend gut.

Weissandt-Gölzau/MZ. - Früher, sagt Diana Dickes, sei sie Leistungssportlerin gewesen. Leichtathletin, um genau zu sein. Der 800-Meter-Lauf war ihr Steckenpferd. Bis jetzt musste sie in ihrem neuen Revier noch niemandem hinterherhechten. Derjenige hätte vermutlich auch schlechte Karten. In Halle, erinnert sich Diana Dickes, konnte es schon mal vorkommen, dass sie jemandem nachsetzen musste.