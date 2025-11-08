weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Aus Berlin nach Mansfeld-Südharz: Modedesignerin unterrichtet in Sangerhausen jetzt Schulklassen

Aus Berlin nach Mansfeld-Südharz Modedesignerin unterrichtet in Sangerhausen jetzt Schulklassen

Wie die studierte Modedesignerin in den Schuldienst nach Mansfeld-Südharz gekommen ist.

Von Grit Pommer 08.11.2025, 11:10
Martha, Mia und Luise (v.l.) lernen in der Textilwerkstatt bei Designerin Mila Willicke, wie man selbst schöne Dinge herstellen kann.
Martha, Mia und Luise (v.l.) lernen in der Textilwerkstatt bei Designerin Mila Willicke, wie man selbst schöne Dinge herstellen kann. Foto: Maik Schumann

Sangerhausen/MZ. - Die Maschinen surren leise, vorsichtig schieben die Mädchen den bunten Stoff unter dem Nähfuß hindurch. „Das ist ein bisschen viel Überstand, den kannst du nachher abschneiden, bevor du das Kissen umdrehst“, sagt Mila Willicke. In der Nähwerkstatt, die sie seit diesem Schuljahr an der Sekundarschule „Heinrich Heine“ in Sangerhausen leitet, entstehen gerade Körnerkissen. Willicke hat Dinkelkörner besorgt, mit denen die Stoffbeutel später gefüllt werden sollen.