Wie die studierte Modedesignerin in den Schuldienst nach Mansfeld-Südharz gekommen ist.

Martha, Mia und Luise (v.l.) lernen in der Textilwerkstatt bei Designerin Mila Willicke, wie man selbst schöne Dinge herstellen kann.

Sangerhausen/MZ. - Die Maschinen surren leise, vorsichtig schieben die Mädchen den bunten Stoff unter dem Nähfuß hindurch. „Das ist ein bisschen viel Überstand, den kannst du nachher abschneiden, bevor du das Kissen umdrehst“, sagt Mila Willicke. In der Nähwerkstatt, die sie seit diesem Schuljahr an der Sekundarschule „Heinrich Heine“ in Sangerhausen leitet, entstehen gerade Körnerkissen. Willicke hat Dinkelkörner besorgt, mit denen die Stoffbeutel später gefüllt werden sollen.