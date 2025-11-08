Volker Schwenke aus der Stadt Südliches Anhalt berichtet von seiner Arbeit im Irak in den 1980er Jahren, wieso er nie mehr in ein Flugzeug steigen wollte – und warum er an einer Glastür scheiterte.

Sieben Mal Bagdad und zurück: Wie Volker Schwenke aus Gröbzig Anfang der 1980er in den Irak kam

Mit seinem Pass und einem Reiseführer ausgestattet, machte sich der Werdershausener 1983 zum ersten Mal auf den Weg in den Irak.

Werdershausen/MZ. - Wie es kam, dass er ausgerechnet in der irakischen Wüste schwimmen lernte, kann Volker Schwenke ganz leicht erklären. Zusammen mit Kollegen habe er dort einen Pool gebaut, warm genug war es ja – und der Pool wurde eben zum Üben genutzt, als Schwenke Anfang der 1980er Jahre im Irak war. Diese Antwort wirft freilich mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Also von vorn: Wie kam Volker Schwenke aus Gröbzig Anfang der 1980er in den Irak?