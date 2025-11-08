Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr Reppichau: Wehrleiter hat große Ziele für kleine Feuerwehr
Seit 135 Jahren hat Reppichau nun schon eine Feuerwehr. Die Aufgaben der Einsatzkräfte sind heutzutage vielfältig. Die Anzahl der Einsätze steigt. Welche großen Ziele der Wehrleiter für die kleine Feuerwehr hat.
08.11.2025, 14:00
Reppichau/MZ. - Die Zahlen sehen erst einmal gut aus: rund 30 aktive Mitglieder. Nicht schlecht für eine kleine Feuerwehr, weiß Benjamin Kiel. Dass der amtierende Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in Reppichau damit trotzdem ein bisschen hadert, liegt an einer weiteren Zahl: 50 Prozent.