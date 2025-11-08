Seit 135 Jahren hat Reppichau nun schon eine Feuerwehr. Die Aufgaben der Einsatzkräfte sind heutzutage vielfältig. Die Anzahl der Einsätze steigt. Welche großen Ziele der Wehrleiter für die kleine Feuerwehr hat.

Freiwillige Feuerwehr Reppichau: Wehrleiter hat große Ziele für kleine Feuerwehr

Wie Vegetationsbrände gelöscht werden, auch das trainieren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Reppichau bei ihren Diensten.

Reppichau/MZ. - Die Zahlen sehen erst einmal gut aus: rund 30 aktive Mitglieder. Nicht schlecht für eine kleine Feuerwehr, weiß Benjamin Kiel. Dass der amtierende Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in Reppichau damit trotzdem ein bisschen hadert, liegt an einer weiteren Zahl: 50 Prozent.