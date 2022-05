Ministerpräsident Haseloff zu Besuch im Werk: Wie geht es dem Sangerhäuser Fahrradhersteller Zweirad-Union?

Sangerhausen/MZ - Drei Insolvenzen in nur sechs Jahren. Die Fahrradproduktion in Sangerhausen hat in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, oft nicht für gute. Nach der Pleite der Mifa AG (2014), der Mifa-Bike GmbH (2017) und von Sachsenring Bike (2020) scheint das Traditionswerk mit der Zweirad-Union e-Mobility GmbH, die die Geschäfte seit Februar vergangenen Jahres führt, in stabileres Fahrwasser zu kommen. Die Geschäftsführung jedenfalls spürt Rückenwind.