Bauernkrieg und Thomas Müntzer Millionen Euro für Bauernkriegsjubiläum in Mansfeld-Südharz - So fällt die Bilanz des Landes aus

Das Jahr 2025 in Mansfeld-Südharz stand ganz im Zeichen 500 Jahre Bauernkrieg und dem damit verbundenen Todestag von Thomas Müntzer. Nun hat das Land Sachsen-Anhalt seine Bilanz gezogen - schließlich steckte man mehrere Millionen Euro Fördergeld in verschiedene Projekte.