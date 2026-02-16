Bauernkrieg und Thomas Müntzer Millionen Euro für Bauernkriegsjubiläum in Mansfeld-Südharz - So fällt die Bilanz des Landes aus
Das Jahr 2025 in Mansfeld-Südharz stand ganz im Zeichen 500 Jahre Bauernkrieg und dem damit verbundenen Todestag von Thomas Müntzer. Nun hat das Land Sachsen-Anhalt seine Bilanz gezogen - schließlich steckte man mehrere Millionen Euro Fördergeld in verschiedene Projekte.
Allstedt/MZ/BLI. - Es war ein Millionenprojekt – zumindest aus Sicht des Landes Sachsen-Anhalt. Denn alles in allem seien 7,1 Millionen Euro für das Jubiläumsjahr 500 Jahre Bauernkrieg und 500. Todestag Thomas Müntzers bereitgestellt worden.