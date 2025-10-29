Der Bund arbeitet nach eigener Aussage an einem neuen Schutzraumkonzept. Wie es vor Ort in Mansfeld-Südharz aussieht.

Spielt Mansfeld-Südharz für das neue Schutzraum-Konzept des Bundes eine Rolle?

Der alte Luftschutzbunker an der Hospitalstraße in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ. - Wie eine grüne Insel liegt die kleine Wiese an der Hospitalstraße mitten in der Sangerhäuser Innenstadt. Am Rand sind zwei Klapptüren aus Metall schräg in den Hang eingelassen. Die meisten Sangerhäuser haben lange Zeit gar nicht gewusst: Hinter diesen Türen verbirgt sich ein Luftschutzraum aus dem Zweiten Weltkrieg. 2020 hat der Geschichtsverein den Bunker von Schutt beräumt und bei Führungen gezeigt, wie die Menschen damals auf schmalen, in die Wand eingelassenen Bänken nebeneinander sitzen konnten.