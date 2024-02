Auf der Autobahn A38 bei Roßla ist am Samstag ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und von einer Brücke gestürzt. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Was bisher zu dem Unfall bekannt ist.

Roßla/MZ. - Nach dem tödlichen Unfall auf der Autobahn 38, bei dem am Samstagmorgen bei Roßla ein Lkw von der Brücke über den Dittichenröder Bach zehn Meter in die Tiefe gestürzt ist, dauern die Ermittlungen zur Ursache noch an. Es werde nach wie vor in alle Richtungen ermittelt, sagte Veit Richter, Pressesprecher der Autobahnpolizei Weißenfels, auf Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung.