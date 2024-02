In der Nähe der Anschlussstelle Roßla der A38 stürzt ein Lkw am Samstagmorgen von einer Brücke. Der 46-jährige Fahrer kommt dabei ums Leben. Ein Bergungskran muss die Rettungskräfte unterstützen.

Lkw stürzt bei Roßla in die Tiefe: Fahrer kommt ums Leben

Am Samstagmorgen wurden Feuerwehren von Bennungen, Roßla und Berga zu einem Unfall auf der A 38 gerufen.

Roßla/MZ - Gegen 7.30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Roßla, Bennungen und Berga zu einem Einsatz an der Autobahn A38 gerufen. In der Nähe der Autobahnauffahrt Roßla/Dittichenrode hatte ein Lkw auf der Brücke des Dittichenröder Bachs die Leitplanke durchbrochen und war rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt.