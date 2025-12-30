Ein Vorschlag von Ratsmitglied Alexander Dobert bringt Bewegung in die Diskussion um die Laubentsorgung. Der Sanierungsausschuss berät im Januar über Sammelkäfige, die Bürger entlasten sollen. Ob das Modell wirklich kommt, bleibt jedoch offen.

Laubsammelkäfige für Sangerhausen geplant – Thema kommt im Januar in Sanierungsausschuss

Solche oder ähnliche Behältnisse könnten für die Laubsammlung eingesetzt werden. In anderen Orten werden dafür auch große Plastiksäcke, sogenannte Big Bags, dafür verwendet.

Sangerhausen/MZ. - Langsam wird es konkret: Wie aus Unterlagen der Stadtverwaltung hervorgeht, wird sich der Sanierungsausschuss des Sangerhäuser Stadtrats Anfang kommenden Jahres mit dem Vorstoß des fraktionslosen Ratsmitglieds Alexander Dobert beschäftigen. Der will Laubsammelkäfige auf öffentlichen Flächen und in deren Umgebung in Sangerhausen aufstellen lassen.