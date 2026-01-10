weather schneeschauer
  4. Zum 50-jährigen Jubiläum: „Lange für uns behalten“ - Bergaer Karneval Club veranstaltet ersten Nachtumzug Mitteldeutschlands

Zum 50-jährigen Jubiläum veranstalten die Karnevalisten des Bergaer Karneval Clubs den ersten Nachtumzug in Mitteldeutschland. Sie wird zugleich die Feuertaufe für den neuen BKC-Präsidenten Stefan Pabst. Alle Infos rund um den Umzug nächsten Samstag, 17. Januar 2026.

Von Steffi Rohland 10.01.2026, 14:00
Die Vereinsmitglieder des Bergaer Karneval Clubs 1975 bereiten ihre Prunksitzungen im Saal des „Wilden Mannes“vor. (Foto: Steffi Rohland)

Berga/MZ. - Es blitzt und blinkert und manchmal knallt es im Saal des Hotels zum „Wilden Mann“ in Berga. Vor der großen Jubiläumsfeier heißt es für die Mitglieder des Bergaer Karneval Clubs 1975 tüchtig arbeiten.