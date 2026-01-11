EIL
Karten für festlichen Jahresstart Neujahrsempfang mit Disco-Lounge - Bitterfeld-Wolfen sagt Hallo 2026
Die Kommunale Familie Bitterfeld-Wolfens lädt zum Jahresstart ein. Dafür wird ein Geheimnis gelüftet. Karten für den Neujahrsempfang im Kulturhaus gibt es ab 13. Januar
11.01.2026, 10:29
Wolfen/MZ. - Bitterfeld-Wolfen eröffnet das Jahr 2026 traditionell mit dem Neujahrsempfang am Donnerstag, 22. Januar, im Städtischen Kulturhaus Wolfen. Ausgerichtet wird er gemeinsam von der Stadt und der kommunalen Familie, zu der die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen, die WBG Wolfen, die Neubi, die BSG Bitterfeld-Wolfen, die Stadtentwicklungsgesellschaft sowie das TGZ Bitterfeld-Wolfen gehören. Beginn ist um 18 Uhr. Dabei erwarten die Teilnehmer einige Neuerungen.