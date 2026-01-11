Die Kommunale Familie Bitterfeld-Wolfens lädt zum Jahresstart ein. Dafür wird ein Geheimnis gelüftet. Karten für den Neujahrsempfang im Kulturhaus gibt es ab 13. Januar

Nach dem offiziellen Teil m Großen Saal ist im Foyer Zeit, um auf das neue Jahr anzustoßen und Kontakte zu knüpfen.

Wolfen/MZ. - Bitterfeld-Wolfen eröffnet das Jahr 2026 traditionell mit dem Neujahrsempfang am Donnerstag, 22. Januar, im Städtischen Kulturhaus Wolfen. Ausgerichtet wird er gemeinsam von der Stadt und der kommunalen Familie, zu der die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen, die WBG Wolfen, die Neubi, die BSG Bitterfeld-Wolfen, die Stadtentwicklungsgesellschaft sowie das TGZ Bitterfeld-Wolfen gehören. Beginn ist um 18 Uhr. Dabei erwarten die Teilnehmer einige Neuerungen.