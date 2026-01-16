Ladensterben in der Innenstadt Sangerhausen verliert nächstes Traditionsgeschäft – warum die HC‑Parfümerie schließt
Die HC‑Parfümerie verlässt ihren Standort in der Göpenstraße. Sie reiht sich ein in eine wachsende Liste geschlossener Geschäfte im Zentrum der Kreisstadt. Welche Gründe für das Ende des Geschäfts genannt werden.
Aktualisiert: 16.01.2026, 17:58
Sangerhausen/MZ. - Der Ausverkauf lief bereits seit einigen Tagen. An diesem Samstag, 12 Uhr, ist endgültig Schluss: Die HC-Parfümerie schließt ihre Filiale in der Göpenstraße 22 in Sangerhausen.