Mit ihrem leuchtend gelben Tragschrauber leben Jörg Brambeer und Anja Edler aus Quedlinburg ihre Begeisterung für die Lüfte aus – und zeigen als „Die Brockenflieger“ auch Gästen die Heimat aus einer völlig neuen Perspektive. Wie sie zu diesem Hobby gekommen sind.

Im offenen Cockpit über die Heimat: Wie Quedlinburger zu „Brockenfliegern“ wurden

Jörg Brambeer und Anja Edler sind „Die Brockenflieger“ aus Quedlinburg. Ihre Leidenschaft fürs Fliegen mit ihrem leuchtend gelben Tragschrauber - oder auch einer Ikarus C42 - teilen sie auch gern auf Rundflügen mit Gästen.

Quedlinburg/MZ. - „Man sieht den Lebensraum, in dem man tagtäglich unterwegs ist, von oben, bekommt ganz neue Eindrücke, die zu den verschiedenen Jahreszeiten auch ganz unterschiedlich sind“, schwärmt Jörg Brambeer. Seit 20 Jahren fliegt der Quedlinburger Ultraleichtflugzeuge wie seinen leuchtend gelben Tragschrauber. Mit der „dicken Hummel“, wie seine Frau Anja Edler und er das Fluggerät mit einem Schmunzeln nennen, teilen die beiden als „Die Brockenflieger“ ihre Leidenschaft auch auf Rundflügen mit Gästen. „Dabei hatte ich ursprünglich mit der Fliegerei gar nichts zu tun“, sagt Jörg Brambeer.