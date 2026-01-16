Tena Petika sollte Union Halle-Neustadt auf ein neues Level heben. Bisher gelingt das der kroatischen Nationalspielerin nicht. Warum es jetzt Hoffnung gibt.

Spielt sich Königstransfer Petika so in das Team der Wildcats?

Tena Petika überzeugte zuletzt gegen den THC in der Defensive.

Halle/MZ. - Tena Petika hat einen wichtigen Abschnitt ihres Lebens abgeschlossen. Am vergangenen, für Union Halle-Neustadt spielfreien Wochenende, ist die Handballerin in ihre kroatische Heimat gereist, um das Ende ihres Studiums zu feiern. Petika hat den Master in Marketing und Vertrieb abgelegt, die Bilder von der Zeremonie in einem Hotel in Zagreb über Instagram mit der Welt geteilt.