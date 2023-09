Ladendieb in Sangerhausen in flagranti erwischt

Sangerhausen/MZ - In einem Einkaufsmarkt in der Oststraße in Sangerhausen ist am Mittwochvormittag ein Ladendieb ertappt worden. Der Mann hatte mehrere Waren im Gesamtwert von knapp 50 Euro entwendet, heißt es dazu in einer Mitteilung aus dem Polizeirevier. Gegen den Langfinger wurde Anzeige erstattet. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.