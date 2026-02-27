Fünf Städte und Gemeinden in Mansfeld-Südharz klagen auf weitere Rückzahlungen der Kreisumlage vom Landkreis. Nun haben sie einen Vergleich abgelehnt. Worum es dabei geht und was nun weiter passieren könnte.

Kreisumlage-Vergleich in Mansfeld-Südharz scheitert - jetzt muss Gericht entscheiden

Fünf Kommunen in Mansfeld-Südharz klagen wegen der Kreisumlage früherer Jahre gegen den Landkreis Mansfeld-Südharz.

Sangerhausen/MZ. - Der Rechtsstreit zwischen fünf Kommunen und dem Landkreis Mansfeld-Südharz um möglicherweise zu viel gezahlte Kreisumlage geht vor Gericht weiter. Ein Versuch des Landkreises, einen außergerichtlichen Vergleich zu erreichen, ist in dieser Woche gescheitert. Das bestätigte der Landkreis auf MZ-Anfrage.