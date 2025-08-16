Evangelischer Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda Kreiskirchentag an drei Müntzer-Orten: Stolberg, Allstedt, Heldrungen
Beim Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda geht es drei Tage lang um „Recht und Gerechtigkeit“. Auch 600 Schülerinnen und Schüler werden dazu erwartet.
16.08.2025, 09:33
Stolberg/Allstedt/MZ. - Es dürfte ein Novum sein: Der Evangelische Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda feiert seinen Kreiskirchentag vom 29. bis 31. August sogar an drei verschiedenen Orten - in Stolberg, Allstedt und Heldrungen.