Beim Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda geht es drei Tage lang um „Recht und Gerechtigkeit“. Auch 600 Schülerinnen und Schüler werden dazu erwartet.

In Stolberg wurde Thomas Müntzer um 1489 geboren. Das Denkmal vor dem Rathaus wurde anlässlich seines 500. Geburtstags eingeweiht.

Stolberg/Allstedt/MZ. - Es dürfte ein Novum sein: Der Evangelische Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda feiert seinen Kreiskirchentag vom 29. bis 31. August sogar an drei verschiedenen Orten - in Stolberg, Allstedt und Heldrungen.