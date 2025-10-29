Seit 40 Jahren werden am Stausee Vogelzählungen durchgeführt. Wegen der Vogelgrippe dürfen auch ausgebildete Zähler nicht zum Vogelturm. Warum die Beobachtung wichtig wäre.

Kranichrast 2024. Solche Bilder, mit entspannt fressenden Familienverbänden der Kraniche, sieht man in diesem Jahr kaum.

Kelbra - Selbst dem ornithologischen Laien fällt in diesem Herbst die außergewöhnliche Art des Kranichzuges auf: Tagsüber sind am Himmel oft nur kleine Gruppen von vier bis fünf Tieren zu sehen. Auch auf den abgeernteten Feldern sind tagsüber kaum rastende Kraniche zu sehen.