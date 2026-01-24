weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Kormorane bedrohen Fischbestände: Schutz und Kontrolle gefordert

Abschuss ist möglich „Apokalyptische Zustände“ durch Kormorane: Kreisanglerverein Sangerhausen fürchtet um sensible Fischbestände

Der Kreisanglerverein Sangerhausen beklagt aktuelle Bedrohung geschützter Fischarten durch den Kormoran - vor allem an der Helme und der Kleinen Helme in Mansfeld-Südharz. Nun fordert man eine bessere Populationskontrolle und den Schutz sensibler Gewässer.

Von Helga Koch Aktualisiert: 26.01.2026, 11:02
Der Mageninhalt der Vögel zeigt, welche Schäden durch Kormorane an den Fischbeständen der Helme und Kleinen Helme entstehen.
Der Mageninhalt der Vögel zeigt, welche Schäden durch Kormorane an den Fischbeständen der Helme und Kleinen Helme entstehen. Foto: Arndt Kemesies

Oberröblingen/MZ. - Der Kreisanglerverein Sangerhausen schlägt Alarm: Angesichts des Wintereinbruchs und der Eisbildung auf dem Stausee Kelbra und anderen stehenden Gewässern befürchten die Angler durch Kormorane massive Schäden am Fischbestand der Helme und Kleinen Helme.