Abschuss ist möglich „Apokalyptische Zustände“ durch Kormorane: Kreisanglerverein Sangerhausen fürchtet um sensible Fischbestände
Der Kreisanglerverein Sangerhausen beklagt aktuelle Bedrohung geschützter Fischarten durch den Kormoran - vor allem an der Helme und der Kleinen Helme in Mansfeld-Südharz. Nun fordert man eine bessere Populationskontrolle und den Schutz sensibler Gewässer.
Aktualisiert: 26.01.2026, 11:02
Oberröblingen/MZ. - Der Kreisanglerverein Sangerhausen schlägt Alarm: Angesichts des Wintereinbruchs und der Eisbildung auf dem Stausee Kelbra und anderen stehenden Gewässern befürchten die Angler durch Kormorane massive Schäden am Fischbestand der Helme und Kleinen Helme.