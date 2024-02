Am Poetengang in Sangerhausen werden Schutzrohre verlegt, um das neue Trafohäuschen anzuschließen. Dafür musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Kleiner Stau in Sangerhausen wegen Bohrarbeiten am Poetengang

Das 200 Meter lange Rohr muss am Stück eingezogen werden.

Sangerhausen/MZ. - Das Anfang November im oberen Bereich des Sangerhäuser Poetengangs aufgestellte neue Trafohäuschen der Stadtwerke Sangerhausen wird zurzeit an die 20.000-Volt-Freileitung am Gerichtsweg angeschlossen. Dafür verlegt eine Firma seit dieser Woche per Spülbohrverfahren zwei Schutzrohre.