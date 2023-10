Mit Video: So wird in Kelbra Kirmes gefeiert

Kelbra - Einen langen Schatten konnte die Martinikirche am Donnerstag nicht werfen. Der Himmel war grau und ließ die Sonne nicht durch die Wolken blinzeln. Immerhin hörte der Regen pünktlich zur Eröffnung der Kirmes in Kelbra auf. Am traditionellen Standort in der Breiten Straße im Altendorf blickte man in strahlende Gesichter der Kinder und Jugendlichen.