Ernährungsberaterin Haike Seeger und die Vorschulgruppe der Kita „Kastanienburg“ aus Wallhausen gestalten einen besonderen Vormittag in der Tagespflegeeinrichtung in Hohlstedt.

Kinder und Senioren schnippeln und genießen im Seniorenzentrum „Goldene Aue“ gemeinsam

Hohlstedt/MZ. - Gemüse putzen, schnippeln und genießen stand am Dienstag auf dem Programm der Tagespflege im Seniorenzentrum „Goldene Aue“ in Hohlstedt. Dazu empfingen die Seniorinnen und Senioren der Einrichtung neun Kinder der Vorschulgruppe der Kita „Kastanienburg“ in Wallhausen.