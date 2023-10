Familienleben in Sachsen-Anhalt Kein Supermarkt weit und breit - Wo die Versorgung im Südharz fehlt und wie man dort damit umgeht

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Im Landkreis Mansfeld-Südharz zeigt sich jeder Dritte unzufrieden mit den Einkaufsmöglichkeiten in seiner Gemeinde. Die Versorgungslücke trifft besonders einige Dörfer. Wie die Situation vor Ort ist und was sonst noch stört.