Der Schwendaer Karnevalsclub steuert in wenigen Monaten auf seine 60. Session zu. Beim Kinderkarneval haben auch die Großen jede Menge Spaß.

Karnevalsschlachtruf begeistert schon die Jüngsten in Schwenda: „Schwenge allemol!“ (mit Fotogalerie)

Mit Tanz und Bewegung wurden die Minusgrade beim Umzug erträglich.

Schwenda/MZ. - Bei schönem Wetter kann jeder beim Karnevalsumzug mitlaufen, oder? Doch von Schnee und kaltem Wind lassen sich die Mitglieder des Schwendaer Karnevalsclubs (SKC) nicht abschrecken. Vorm Kinderfasching ziehen sie durchs Dorf und holen das neue Kinder-Prinzenpaar ab. Standesgemäß, versteht sich: mit Kutsche, stimmungsvoller Musik und viel guter Laune.