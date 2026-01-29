Die Volkssolidarität 92 Dessau-Roßlau hat im vergangenen Jahr 60 neue Mitarbeiter eingestellt. Nun wird eine weitere Übernahme eines Pflegedienstes geplant. Nicht nur darüber wurde beim Neujahrsempfang der VS 92 gesprochen, auch, welche Abgebote den 2.000 Mitgliedern unterbreitet werden.

60 neue Mitarbeiter, 30 Azubis, eine Übernahme: Was die Volkssolidarität 92 Dessau-Roßlau 2026 vorhat

Die Volkssolidarität 92 präsentierte ihren neuen Reisekatalog im Anhaltischen Theater. Zu Beginn spielte die Anhaltische Philharmonie.

Dessau-Rosslau/MZ. - Einen guten Start ins neue Jahr kann Timo Triepel, Chef der Volkssolidarität 92 Dessau-Roßlau, verkünden. Der Verein, der ein Pflegeheim betreibt, betreutes Wohnen anbietet, ebenso ambulante Pflege und Hauswirtschaftsservice, ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Und der Trend setzt sich in diesem Jahr fort.