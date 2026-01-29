Unterwegs in der Zeitzer Innenstadt Wurst, Eier, Brot, Kuchen: Was Zeitzer auch im Winter gern auf ihrem Wochenmarkt in der Innenstadt kaufen
Wochenmarkt in der Zeitzer Innenstadt: Einige Händler kommen Sommer wie Winter, sehr zur Freude der Kunden. Die finden, man bekomme alles „zum Überleben“. Wie es am Mittwoch war.
Aktualisiert: 29.01.2026, 09:35
Zeitz/MZ. - Es ist Markttag am Zeitzer Roßmarkt. Drei Händler trotzen Schnee und Kälte und begrüßen gut gelaunt ihre Kunden. „Wir verhungern nicht“, scherzt Rudi Baum, „es gibt Eier, Wurst, Brot und sogar Kuchen.“