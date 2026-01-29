weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Unterwegs in der Zeitzer Innenstadt: Wurst, Eier, Brot, Kuchen: Was Zeitzer auch im Winter gern auf ihrem Wochenmarkt in der Innenstadt kaufen

Unterwegs in der Zeitzer Innenstadt Wurst, Eier, Brot, Kuchen: Was Zeitzer auch im Winter gern auf ihrem Wochenmarkt in der Innenstadt kaufen

Wochenmarkt in der Zeitzer Innenstadt: Einige Händler kommen Sommer wie Winter, sehr zur Freude der Kunden. Die finden, man bekomme alles „zum Überleben“. Wie es am Mittwoch war.

Von Angelika Andräs Aktualisiert: 29.01.2026, 09:35
Konditormeister Frieder Scheibner aus Lucka ist eine feste Größe auf dem Zeitzer Wochenmarkt in der Innenstadt.
Konditormeister Frieder Scheibner aus Lucka ist eine feste Größe auf dem Zeitzer Wochenmarkt in der Innenstadt. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Es ist Markttag am Zeitzer Roßmarkt. Drei Händler trotzen Schnee und Kälte und begrüßen gut gelaunt ihre Kunden. „Wir verhungern nicht“, scherzt Rudi Baum, „es gibt Eier, Wurst, Brot und sogar Kuchen.“