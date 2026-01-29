Die Low Carbon GmbH aus Berlin will in der Stadt Falkenstein/Harz großflächig Photovoltaikanlagen errichten. Eine Interessengemeinschaft hat im vergangenen Jahr Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt und dem Stadtrat übergeben. Etwa ein Jahr später wirbt Low Carbon erneut um Zustimmung und lädt zur Info-Veranstaltung ein.

Falkenstein/Harz/MZ. - Sie erzeuge erneuerbare Energien im großen Maßstab zur Bekämpfung des Klimawandels, entwickle ein klimaneutrales Unternehmen, das den Planeten für künftige Generationen schützen wird und wolle so für das Gemeinwesen, Investoren und die Umwelt sorgen, schreibt die Low Carbon GmbH mit Sitz in Berlin auf ihrer Internetseite. Das Unternehmen will in der Stadt Falkenstein/Harz großflächige Photovoltaikanlagen errichten. Bereits im vergangenen Jahr waren die Pläne vorgestellt worden, fanden jedoch keine Zustimmung. Jetzt unternimmt der Investor einen zweiten Anlauf.