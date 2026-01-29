In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 29. Januar versteckt sich ein räuberischer Zeitgenosse unter Wasser.

Ein Mitbewohner in Halle, der zurück in der Saale ist

Im Hufeisensee und auch wieder in der Saale ist dieser Mitbewohner in Halle zu Hause.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.