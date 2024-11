Behörden finden offenbar schnelle Lösung für Ersatzneubau eines defekten Durchlasses in Hohlstedt. Ab wann genau gearbeitet werden soll.

Die Gefahrenstelle. An dieser Stelle ist ein Durchlass unter der Fahrbahn defekt.

Hohlstedt/MZ. - Gute Nachricht für Autofahrer: Die geplanten Arbeiten an der Landesstraße 151 im Wallhäuser Ortsteil Hohlstedt können schneller als gedacht beginnen. Das ist das Ergebnis einer Beratung am Montag, sagte Peter Lotze, der Regionalbereichsleiter der Landesstraßenbaubehörde in Halle. E fügte hinzu: