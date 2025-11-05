weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Die Chöre „Voces Juvenales“ und „Voces Maturi“ proben für die Konzertsaison vor Weihnachten.

Von Grit Pommer 05.11.2025, 18:27
Der Kammerchor Voces Juvenales am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen.
Der Kammerchor Voces Juvenales am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen. Foto: Katharina Thiemig

Sangerhausen/MZ. - Dass der Kammerchor Voces Juvenales auf Chorreise geht hat am Sangerhäuser Schollgymnasium schon Tradition. In Prag war man mehrmals, auch nach Barcelona ging es schon – inklusive Auftritt in der Sagrada Familia. In diesem Jahr sind die jungen Stimmen, so ihr Name auf deutsch, seit Montag in Holland zu Gast und besuchen unter anderem das Theresia-Lyceum in Tilburg, mit dem das Scholl über das Euroweek-Netzwerk verbunden ist.