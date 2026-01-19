In Nordthüringen ist ein 17‑Jähriger über ein gefälschtes Instagram‑Profil dazu gebracht worden, seine Nummer und einen SMS‑Code weiterzugeben. Kurz darauf tauchten 200 Euro unberechtigte Kosten auf seiner Mobilfunkrechnung auf. Die Polizei warnt, dass sich die Masche rasant verbreitet.

Ein junger Mann ist in Nordthüringen Opfer eines Betrugs auf Instagram geworden.

Eichsfeld/Sangerhausen/MZ/FRS. - Dieses Mal sind nicht Senioren die Opfer: Die Polizei in Nordthüringen warnt vor einer neuen Betrugsmasche, die auf junge Leute abzielt. Am vergangenen Freitag wurde ein 17-jähriger Eichsfelder über ein Fakeprofil bei Instagram dazu verleitet, seine Mobiltelefonnummer herauszugeben.

Polizei: Masche macht derzeit die Runde

Anschließend sei der junge Mann aufgefordert worden, einen per SMS erhaltenen Code weiterzuleiten. Das habe er getan, teilte die Polizei mit. In der Folge sei die Mobilfunkrechnung des 17-Jährigen mit 200 Euro durch Einkäufe bei Sony Entertainment belastet worden. Die Firma vertreibt digitale Produkte für die Playstation-Konsolen.

Der junge Mann hat Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugsverdachts. Nach Angaben des Polizeireviers MSH gibt es hierzulande noch keine Anzeige im Zusammenhang mit der Masche. Sprecherin Steffi Schwan sagte: „Den Kollegen ist aber bekannt, dass die gerade die Runde macht.“