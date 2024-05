Am 8. Juni soll in Allstedt der weltgrößte Mohnkuchen gebacken und tags darauf an einer XXL-Kaffeetafel verspeist werden. Bekannte Namen sind dabei.

In Allstedt wird der weltgrößte Mohnkuchen gebacken - Was an dem Tag alles geplant ist

Allstedt/MZ. - Es ist die erste große Live-Aktion im Rahmen des Kunst-Parcours zum Müntzer-Jubiläum in Allstedt: Am 8. und 9. Juni lädt die Kunststiftung Sachsen-Anhalt hier zu einem Weltrekordversuch ein. Dass der WM-erfahrene Bäcker- und Konditormeister Vincent Richter den weltgrößten handwerklich am Stück hergestellten Mohnkuchen backen will, steht schon länger fest. Jetzt ist auch klar, wie die Aktion ablaufen soll – und dass sie sich zum Promibacken gemausert hat.