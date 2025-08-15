Umweltscout entsetzt über neuen Fall von illegaler Müllentsorgung. Woher die vielen Rahmen stammen könnten.

Offenbar Wintergarten „entsorgt“ - Berg an Fensterrahmen im Wald zwischen Riestedt und Annarode entdeckt

Riestedt/Annarode/MZ. - Der ehrenamtliche Umweltscout Jürgen Gottlob aus Gonna hat schon viel gesehen, aber das noch nicht: Am Mittwoch entdeckte er bei einem Spaziergang mit seinem Hund im Wald nahe der Bundesstraße 86 große Mengen zersägte Fensterrahmen. Unbekannte haben sie dort illegal entsorgt.