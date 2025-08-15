Die dritte und damit letzte von drei Gewässer-Sanierungsmaßnahmen in Querfurt und Ortsteilen steht kurz vor dem Abschluss. Umweltminister Armin Willingmann schaute sich vor Ort die drei vom Land geförderten Teichprojekte an.

Landesumweltminister Armin Willingmann (Foto links, M.) schaute sich zusammen mit Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (l.) und Geo-Naturpark-Geschäftsführer Matthias Henniger den Stand der Arbeiten am Ententeich im Thalgarten in Querfurt an.

Querfurt/MZ. - Aus der Bevölkerung kamen Fragen wie „Warum ist hier kein Wasser mehr drin?“ oder „Wer kümmert sich um die Fische?“, als vor gut drei Monaten am Ententeich im Thalgarten in Querfurt Vorbereitungen für Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen begannen. Das habe gezeigt, wie wichtig den Leuten der Teich im malerischen Ensemble am Fuße der Burg ist, sagt Matthias Henniger, Geschäftsführer vom Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Triasland. Er und Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) erklärten am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin mit Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD), dass die Maßnahme in zwei Wochen abgeschlossen wird. Es werde bereits wieder Wasser in den Teich gepumpt, so Henniger.