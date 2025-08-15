weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Seit wann eskalieren nette Hinweise so?: Dessau gibt Hitzewarnung heraus - Doch statt Dankbarkeit erntet die Stadt einen Shitstorm

EIL
Mutmaßlich vom Partner angezündet: Weißenfelserin stirbt nach Brandanschlag

Seit wann eskalieren nette Hinweise so? Dessau gibt Hitzewarnung heraus - Doch statt Dankbarkeit erntet die Stadt einen Shitstorm

Eigentlich wollte die Stadt nur Gutes tun und warnte auf ihrer Facebookseite vor den hohen Temperaturen. Doch prompt warfen ihr Nutzer Panikmache und „grünen Propagandamüll“ vor.

Von Oliver Müller-Lorey 15.08.2025, 13:43
So warnte die Stadt auf Facebook vor der Hitze.
So warnte die Stadt auf Facebook vor der Hitze. Foto: Screenshot

Dessau-Roßlau/MZ. - Es war eine nette Geste, ein Hinweis, der durchaus seine Berechtigung hat. Doch eine Warnung vor hohen Temperaturen hat der Stadt wütende und polemische Kommentare eingebracht.