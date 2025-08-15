EIL
Seit wann eskalieren nette Hinweise so? Dessau gibt Hitzewarnung heraus - Doch statt Dankbarkeit erntet die Stadt einen Shitstorm
Eigentlich wollte die Stadt nur Gutes tun und warnte auf ihrer Facebookseite vor den hohen Temperaturen. Doch prompt warfen ihr Nutzer Panikmache und „grünen Propagandamüll“ vor.
15.08.2025, 13:43
Dessau-Roßlau/MZ. - Es war eine nette Geste, ein Hinweis, der durchaus seine Berechtigung hat. Doch eine Warnung vor hohen Temperaturen hat der Stadt wütende und polemische Kommentare eingebracht.