Auf der A14 nahe Oppin hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Unfall mit einem Lkw ereignet. Das Fahrzeug kippte um. Eine Person wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Auf der A14 ist es zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen.

Oppin. – Am Freitag gegen 6.30 Uhr ist es nach Angaben der Polizei auf der A14 in Richtung Leipzig/Dresden auf Höhe Oppin zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen.

Demnach war der Lkw in Richtung Magdeburg unterwegs. Aus bisher ungeklärte Ursache habe er die Leitplanke durchbrochen und sei auf der Gegenspur umgekippt. Durch den Unfall liefen Betriebsstoffe und Beton auf die Autobahn, so die Polizei.

Unfall auf der A14: Lkw-Fahrer schwer verletzt

Die Autobahn war nach ersten Angaben der Polizei in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. In Fahrtrichtung Magdeburg werde der Verkehr seit 7.30 Uhr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

In Fahrtrichtung Dresden werde der Verkehr nach Bergungs- und Aufräumarbeiten auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es komme weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der 23-jährige Fahrer sei bei dem Unfall schwer verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber sei er in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht worden.