Der Ascherslebener Tomatentag wird am 23. August zum zweiten Mal auf dem Gelände der Grundschule Pfeilergraben geöffnet. Welche Besonderheiten der Garten in diesem Jahr hat.

Im Tomatengarten an der Grundschule Pfeilergraben wird am 23. August der 14. Tomatentag stattfinden. Matthias Stier hofft auf viele Besucher.

Aschersleben/MZ - Die Wiesen an der Pfeilergraben-Grundschule in Aschersleben sind das zweite Jahr nicht nur grün. Auch das Rot des Tomatengartens des Aschersleber Verschönerungsvereins ist in diesem Jahr wieder zu finden. 150 Sorten können hier seit Mai in 24 Beeten entdeckt werden. Nicht nur von den Schülern und Eltern, sondern von allen Interessenten. Aber es gibt auch sieben reine Blumenbeete, die mit den Schülern gemeinsam angelegt wurden.