Für viele sind sie ein Ärgernis, für Fans dagegen gelebte Kultur: Fußballaufkleber im öffentlichen Raum, auch in Sangerhausen oder anderswo im Landkreis Mansfeld-Südharz. Wie die Stadt Sangerhausen damit umgeht und was ihr ein Fan-Forscher rät.

HSV, BVB oder HFC - Fußballsticker überall: Der Kampf der Fans um die Laternenpfähle in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/MZ. - Die „Strandrauten“ vom HSV waren schon da, die Anhänger von HFC und RWE natürlich auch: An zahlreichen Laternenpfählen und Schildern in Sangerhausen prangen Aufkleber von Fußballvereinen und deren Fangruppen. Nicht von allen wird das als ästhetische Bereicherung empfunden.