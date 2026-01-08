weather schneeschauer
  4. Invasion der Fußballaufkleber: HSV, BVB oder HFC - Fußballsticker überall: Der Kampf der Fans um die Laternenpfähle in Mansfeld-Südharz

Für viele sind sie ein Ärgernis, für Fans dagegen gelebte Kultur: Fußballaufkleber im öffentlichen Raum, auch in Sangerhausen oder anderswo im Landkreis Mansfeld-Südharz. Wie die Stadt Sangerhausen damit umgeht und was ihr ein Fan-Forscher rät.

Von Armin Himmelrath 08.01.2026, 06:30
HSV-Aufkleber auf Laternenpfahl: Reviermarkierung oder echtes Fantum?
Sangerhausen/MZ. - Die „Strandrauten“ vom HSV waren schon da, die Anhänger von HFC und RWE natürlich auch: An zahlreichen Laternenpfählen und Schildern in Sangerhausen prangen Aufkleber von Fußballvereinen und deren Fangruppen. Nicht von allen wird das als ästhetische Bereicherung empfunden.