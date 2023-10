Sangerhausen/MZ. - Fahrgäste der Stadtbuslinien der Verkehrsgesellschaft „Südharz“ (VGS) müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Aufgrund des hohen Krankenstandes und der bestehenden Personalknappheit fahren die Stadtbusse in Sangerhausen ab Mittwoch, 1. November, bis einschließlich 31. März 2024 nach einem Notfahrplan. Das teilte das Unternehmen am Montagnachmittag mit.

›› Weitere Informationen auf www.vgs-suedharzlinie.de und www.insa.desowie unter der zentralen Servicenummer 0391/5 36 31 80.

Verkehr nach Samstagsfahrplan

Um den Fahrgästen eine Fahrplansicherheit zu gewährleisten, verkehren dabei die Linien VGS-41 und VGS-42 montags bis freitags nach dem bisherigen Samstagsfahrplan. Ausgenommen von dieser Regelung seien die Fahrten mit den Nummern 506, 509 und 512 der Linie VGS-42.

Diese seien weiter planmäßig unterwegs. Um Fahrgäste aus dem Süden von Sangerhausen nach einem Umstieg in der Liebknechtstraße in den Helmepark befördern zu können, werde zusätzlich eine neue Fahrt mit der Nummer 315 in die Linie VGS-41 aufgenommen, so das Unternehmen weiter.

Fahrplanänderungen bei der VGS wegen Havarie

Aufgrund einer Havarie in Morungen kommt es außerdem ab 1. November zu Änderungen auf der Linie VGS-462. Durch die Sperrung werden die Haltestellen Morungen, Morungen, Abzweig, und Großleinungen, Morunger Straße, nicht bedient, so die VGS. Ausgenommen hiervon seien die Fahrten FN717 und FN725. Um die Schülerbeförderung abzusichern, verkehre ein zusätzlicher Kleinbus.

Fahrplanänderungen gibt es aufgrund einer Straßensperrung ab 1. November auch in Nienstedt. Bis 17. November seien frühere Abfahrts- und längere Fahrzeiten nötig. Es entfallen die Fahrten auf den Linien VGS-474/FN533 (15.15 Uhr ab Allstedt) und VGS475/FN 532 (15.32 Uhr ab Nienstedt). Bei der Schülerbeförderung würden alle Haltestellen von der Linie FS-506/FN501 bedient.