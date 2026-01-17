26. Hochschulmesse in Sangerhausen „Hochschule live“ in Sangerhausen: 42 Aussteller beraten Schüler zu Studium und Karrierewegen
Welche Ausbildung passt zu mir? Wo kann ich studieren? Antworten darauf gibt die Studienmesse „Hochschule live“ in Sangerhausen. 42 Aussteller aus ganz Deutschland und den Niederlanden stellen ihre Angebote vor und helfen Schülern, ihren Weg nach dem Abitur zu finden.
17.01.2026, 12:15
Sangerhausen/MZ - Die Messe „Hochschule live“ geht in die 26. Runde: Am kommenden Mittwoch, 21. Januar, sind von 10 bis 15 Uhr Schüler der zehnten bis zwölften Klassen ins Schollgymnasium nach Sangerhausen eingeladen, um sich dort bei 42 Ausstellern über ihren möglichen Werdegang nach dem Abitur zu informieren.