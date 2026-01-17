26. Hochschulmesse in Sangerhausen „Hochschule live“ in Sangerhausen: 42 Aussteller beraten Schüler zu Studium und Karrierewegen

Welche Ausbildung passt zu mir? Wo kann ich studieren? Antworten darauf gibt die Studienmesse „Hochschule live“ in Sangerhausen. 42 Aussteller aus ganz Deutschland und den Niederlanden stellen ihre Angebote vor und helfen Schülern, ihren Weg nach dem Abitur zu finden.