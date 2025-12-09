Zum Bühnenspektakel am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen reisen in der Vorweihnachtszeit Kindergruppen mit Bussen aus der ganzen Region an. Dramatik hinter den Kulissen

Beim Weihnachtsmusical am Scholl-Gymasium in Sangerhausen dampft in diesem Jahr der Polar-Express durch die Aula.

Sangerhausen/MZ. - Wochenenden und Ferientage haben sie für die Proben geopfert, haben am Text gefeilt, Kostüme zusammengestellt, an den Kulissen gebaut und ihre Szenen geprobt. Am Montagmorgen schlägt nun die Stunde der Wahrheit: Licht aus, Scheinwerfer an, Zurücktreten von der Bahnsteigkante - der Zug fährt ein! Und das neue Weihnachtsmusical am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen nimmt seinen Lauf.