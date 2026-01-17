Seit 50 Jahren sind Halle und Oulu miteinander verbunden. Die finnische Großstadt feiert sich als Europäische Kulturhauptstadt mit einem Festwochenende. Die MZ ist vor Ort.

Nordisch cooler Start in Oulu - was Halle von seiner finnischen Partnerstadt lernen kann

Der schreiende Männerchor aus Oulu ist berühmt. Er singt nicht, er brüllt, schreit und ruft - auch im Schneegestöber.

Oulu/Halle (Saale)/MZ - Halles Partnerstadt Oulu ist Europäische Kulturhauptstadt und feiert das an diesem Wochenende mit rund 200 Veranstaltungen in der ganzen Stadt. Zum Start legte sich der finnische Wettergott so richtig ins Zeug und lieferte nordisch coole Stimmung.